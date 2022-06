Elezioni amministrative, Carrara e Lucca al ballottaggio: le affluenze

Oggi due Comuni tornano al voto, dopo le elezioni amministrative del 12 giugno, per eleggere il proprio sindaco. Sono Carrara e Lucca, ai quali non è bastato il primo turno per affidare la fascia tricolore al primo cittadino, e dove oggi domenica 26 giugno si stanno svolgendo i ballottaggi, con urne aperte dalle 7 fino alle 23.

A Carrara in ballo ci sono centrosinistra e centrodestra. Al primo turno, la candidata del centrosinistra Serena Arrighi ha sfiorato il 30% dei voti, mentre per il centrodestra Simone Caffaz è arrivato al 19%. Uno dei due candidati succederà al sindaco uscente Francesco De Pasquale. Alle ore 12 la percentuale di affluenza alle urne della città del marmo si attesta al 14.60%.

Anche Lucca come detto, torna al voto oggi per eleggere il successore di Alessandro Tambellini. Per il centrosinistra c'è Francesco Raspini che al primo turno ha ottenuto più voti di tutti arrivando al 43%, quasi dieci punti percentuali in più dello sfidante di centrodestra. Quest'ultimo è Mario Pardini, candidato che ha raggiunto il 34% nella scorsa tornata elettorale e che proverà a rubare lo scettro al centrosinistra. Alle ore 12 la percentuale di affluenza alle urne a Lucca è del 15,07%.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO