Incendi in Toscana, boschi e sterpaglie in fiamme in tre province

Incendio a Bivignano, Arezzo

Più incendi di vegetazione oggi, domenica 26 giugno, hanno interessato tre province della Toscana.

A partire dalle 15.30 circa si è sviluppato un incendio boschivo a Bivignano, nel comune di Arezzo. Le fiamme hanno interessato una zona impervia, con limitate vie di accesso e l'intervento è ancora in corso. Sul posto 8 squadre di volontariato antincendio de La Racchetta e Vab, coordinate da un direttore operazioni e concentrate lungo una strada di crinale per evitare che il fuoco la salti. Sul posto anche due elicotteri del sistema regionale. Le operazioni di spegnimento proseguono concentrando gli sforzi per chiudere l'incendio prima di buio, mentre le operazioni di bonifica andranno avanti per tutta la notte.

Altro incendio a Pisa, intorno alle 16, nell'area di Cisanello vicina al Comando Provinciale della guardia di finanza. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente a causa del vento, hanno coinvolto circa un ettaro di sterpaglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pisa con due squadre. Rilievi in corso per stabilire le cause del rogo.

Incendio a Vaiano, Prato

Infine altro incendio nel Pratese, in via Gacci nel comune di Vaiano, che ha interessato un canneto. Intervenuti i vigili del fuoco del comando di Prato, dai distaccamenti di Vaiano e Montemurlo, oltre al personale AIB del Centro Scienze Naturali. L'intervento è stato reso difficoltoso a causa della presenza di numerose bombole i Gpl abbandonate all'interno della vegetazione.