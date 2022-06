Ricerche in corso in Darsena a Viareggio per una persona caduta in acqua mentre si trovava in bici.

Sul posto, presso la banchina Codecasa, stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio, il presidio acquatico del corpo, la Capitaneria di porto ed è in arrivo il nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Livorno.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO