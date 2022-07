Calcio, la livornese Ferrieri Caputi prima donna che arbitrerà in Seria A

Maria Sole Ferrieri Caputi, 31enne arbitro della sezione di Livorno, sarà la prima donna che dirigerà una gara in Serie A. La conferma è arrivata durante la conferenza stampa svolta a Coverciano per presentare la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione 2022-2023.

“Un momento storico - ha dichiarato il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange -. Maria Sole è stata promossa perché se lo merita. Sarà il designatore poi a decidere il suo percorso, ci piacerebbe però che lei e gli altri arbitri non venissero giudicati solo per eventuali errori".