Fatture false per accoglienza migranti, condannato imprenditore a 3 anni

È stato condannato a 3 anni per emissione di fatture false l'imprenditore di Capraia e Limite Stefano Mugnaini, all'epoca dei fatti a capo del consorzio Mc Multicons. La sentenza ha riguardato Mugnaini e altri 5 imputati ritenuti prestanome, per questi ultimi la condanna è stata di entità minore.

Mugnaini era accusato di aver evaso tre milioni di euro tra il 2012 e il 2017 attraverso l'emissione di fatture false per circa 17 milioni di euro. Varie cooperative associate al consorzio erano finite nel mirino delle forze dell'ordine.

Le fatture false, secondo una conversazione registrata nei locali della Multicons da uno dei suoi collaboratori, venivano emesse non in base a quanto dovuto ma a seconda dell'ammontare degli stipendi di pagare. Le cooperative poi avevano sede nello stesso capannone di fronte alla ex sede ufficiale Multicons a Montelupo. Gli accertamenti fiscali sono nati da quelli sulla gestione nei centri per accoglienza per migranti.

È la seconda condanna che pesa su Mugnaini, dopo che a novembre 2020 è stato condannato a 7 anni e 4.500 euro di multa per l'aggressione di due migranti nel centro di accoglienza per richiedenti asilo a Castelfiorentino. I reati contestati erano rapina, lesioni personali e calunnia.