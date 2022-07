Illuminazione, piazza Matteotti a Empoli ha 40 nuovi lampioni

C’è più luce. Questo è il colpo d’occhio visivo che si ha adesso entrando in Piazza Matteotti nel centro storico cittadino. Quaranta punti luce che accendono il percorso interno e esterno della piazza. Non più quella sensazione di insicurezza e di buio ma di luce agli ingressi e nella zona centrale.

In questi giorni nella ‘Piazza’ si sono concluse le lavorazioni in corso per il miglioramento dell’illuminazione pubblica come detto, proseguendo quel percorso di attuazione da parte dell’amministrazione del Piano Comunale di Illuminazione Pubblica, adottato ormai da qualche anno per una Empoli sempre più ‘green’ e più moderna al fine di aumentare l’efficienza energetica.

Un documento che serve per intervenire sulle migliaia di punti luce presenti sul territorio comunale e raggiungere tempestivamente gli obiettivi nazionali ma soprattutto europei.

I lavori previsti in efficientamento hanno riguardato le sostituzioni di corpi illuminanti completi (palo con armatura) ai 4 ingressi della piazza, totale 8 lampioni; sostituzioni di corpi illuminanti completi (palo con armatura) nei 4 angoli esterni della piazza, totale 4 lampioni.

Mentre i lavori aggiuntivi svolti sono stati: installazione al centro della piazza di n° 4 proiettori aggiuntivi su due pali di 9 mt nella zona centrale; sostituzione di corpi illuminanti già led presenti nella piazza e nel ‘giro’ interno pedonale della piazza, con nuovi corpi illuminanti più performanti Cariboni Kalos con l'obbiettivo di migliorare l’illuminamento a terra e di uniformare i corpi illuminanti presenti sul territorio del comune di Empoli, totale 24 lampioni.

Le lavorazioni sopra descritte hanno reso più sicura la vivibilità notturna della piazza e rientrano nelle operazioni concordate con il gestore della pubblica illuminazione della città senza spese aggiuntive per l’amministrazione.

Gli altri nuovi punti luce, ben visibili ormai da mesi, sono stati posizionati al ponte sul Rio Piovola, manufatto storico del 1550 che ne esaltano tutta la bellezza architettonica; nel giardino di Brusciana, dietro il circolo, che vanno a completare quella riqualificazione cominciata col rifacimento degli spogliatoi.

A Empoli sono presenti circa 6376 ‘lampioni’ di cui 5.400 sono già stati sostituiti con corpi di luce a led più performanti, che convogliano il flusso luminoso solo verso il basso, eliminando l’effetto aureola attorno al palo e diminuendo l’alone luminoso e quindi a basso impatto energetico.

Si prevede il completamento della sostituzione entro la fine di questo anno. Consumeranno 1.367 tonnellate di CO2 in meno ogni anno.

Un beneficio economico ma di alto impatto ambientale: a regime i 6.800 punti luce consumeranno, come detto, 1.367 tonnellate di CO2 all’anno in meno con un abbattimento dell’inquinamento luminoso.

Stiamo parlando di uno degli interventi più incisivi per la lotta al cambiamento climatico che vede coinvolto il Comune di Empoli dopo l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia avvenuto con l’approvazione del Consiglio comunale nel mese di febbraio.

L’obiettivo è ridurre le emissioni di CO2 sul nostro territorio di almeno il 40% entro il 2030. Aumentare l’efficienza energetica significa soddisfare i fabbisogni dei cittadini che negli spazi urbani non più al ‘buio’, si sentono più sicuri e quindi li vivono con maggiore tranquillità.

"Io credo che una città cresce e "migliora" quando mette al centro i cittadini, e per farlo bisogna ascoltarli – ha affermato Antonio Ponzo Pellegrini, assessore con delega alla sicurezza del Comune di Empoli -. In tanti ci avevano segnalato che Piazza Matteotti non era abbastanza illuminata, e questo aumentava la sensazione di insicurezza e non invogliava a vivere questo spazio della città.

Così, abbiamo deciso di dare una risposta con un intervento che ha un doppio valore, perchè è a costo zero per l'amministrazione ed è amico dell'ambiente. Dopo il parco di Serravalle, dopo viale Buozzi, oggi è Piazza Matteotti a beneficiare di un processo di riqualificazione, che si fa cercando di riportare le persone a vivere Empoli con più serenità e più fiducia. Da ieri, in piazza Matteotti c'è più luce: è una riposta, un inizio, un ulteriore obiettivo raggiunto".

