Frontale a Pescia: muoiono due persone, tre i feriti

Due persone sono morte ieri notte dopo essere rimaste coinvolto in un incidente avvenuto nel comune di Pescia, in Via Romana. Due auto, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate frontalmente, intorno alle ore 23. Nelle due auto erano presenti 5 persone. Una di loro è rimasta incolume, tre sono state trasportate in ospedale, mentre due uomini sono morti sul posto. Sono intervenuti i soccorsi, la polizia stradale e i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre gli occupanti delle auto rimasti bloccati all'interno. Al momento non si hanno altri dettagli né sulla dinamica dell'incidente, né sulla condizione dei feriti.