Omicidio di Duccio Dini, confermate le 7 condanne

Ci sono novità per il caso dell'omicidio di Duccio Dini, il 29enne che perse la vita nel giugno 2018. La Cassazione ha confermato le sette condanne per gli imputati coinvolti.

La Suprema corte ha confermato la condanna a 25 anni e 2 mesi per K.Amet, e a 25 anni per R.Amet, per R.Mustafà, per D.Mustafà e per A.Mustafà. Condanna a 7 anni per Emin Gani e Kole Amet. Tutti erano accusati di omicidio volontario con dolo eventuale e tentato omicidio di un cittadino rom, obiettivo dell'inseguimento.

Il 10 giugno 2018 Duccio Dini era in sella alla sua moto a un semaforo all'Isolotto in via Canova quando alcuni nomadi lo colpirono e lo uccisero. Era infatti in corso un inseguimento stradale per rivalità tra clan.