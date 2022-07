Forte pioggia nella notte, centinaia di interventi dei vigili del fuoco in Toscana

Centinaia di richieste di intervento dei vigili del fuoco a causa della perturbazione che ha interessato la Toscana intorno alle ore 22.30. Il territorio più colpito, con oltre 50 richieste, sarebbe il Fiorentino. Le forti piogge hanno interessato in particolare i comuni di Firenze, Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Fiesole, Bagno a Ripoli, Vicchio, Scarperia, Rufina e Impruneta. Si segnalano, però, anche decine di interventi nelle province di Prato, Siena e Arezzo.

Le richieste di intervento sono per alberi caduti in strada o su spazi privati, rami pericolanti e per dissesti statici come cornicioni, o tende pericolanti.

IN AGGIORNAMENTO