Maltempo in Toscana, centinaia di interventi dei vigili del fuoco nella notte

Centinaia di richieste di intervento dei vigili del fuoco a causa della forte perturbazione che ha interessato la Toscana intorno alle ore 22.30. Il territorio più colpito, con oltre 50 richieste, sarebbe il Fiorentino. Per oltre un'ora una forte pioggia accompagnata da vento e lampi ha colpito in particolare i comuni di Firenze, Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Fiesole, Bagno a Ripoli, Vicchio, Scarperia, Rufina e Impruneta. Si segnalano, però, anche decine di interventi nelle province di Prato, Siena e Arezzo.

Le richieste di intervento sono per alberi caduti in strada o su spazi privati, rami pericolanti e per dissesti statici come cornicioni, o tende pericolanti.

IN AGGIORNAMENTO