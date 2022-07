Elisa sul palco del Pistoia Blues: pomeriggio per l'ambiente prima del concerto

Domenica 10 luglio al Pistoia Blues Festival la protagonista assoluta sarà Elisa. Reduce dal suo ultimo album "Ritorno al futuro / Back to the Future" l’artista friulana calcherà per la prima volta il palco di Piazza Duomo una delle splendide location di valore culturale scelte per il nuovo tour. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà. Così "Back to the Future Live Tour" non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull'argomento green. Il tour supporta l'iniziativa sostenibile Music for the Planet finalizzata alla messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

Elisa è quindi la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript lanciato dall’ONU nell’ottica di trovare "alleati" nelle campagne per promuovere gli obiettivi si Sviluppo Sostenibile.

Artisticamente Elisa non ha bisogno di presentazioni: è una delle voci più affermate del panorama italiano, cantautrice, musicista e produttrice discografica. Il suo undicesimo album è "Ritorno al futuro / Back to the Future" doppio album di inediti in parte in italiano ed in parte in inglese in cui la cantautrice collabora con numerosi artisti tra cui Jovanotti, Giorgia, Elodie. Nel concerto non mancheranno i suoi più grandi successi ed i brani più amati dai fan.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Tutte le info sui canali ufficiali: www.pistoiablues.com

Prima del concerto di Elisa, Green Village al Parco di Monteoliveto

Insieme al concerto di Elisa previsto in piazza duomo domenica 10 luglio sarà attivo presso il Parco di Monteoliveto, in Via Pellegrino Antonini, il Green Village voluto dall’artista a corollario del tour "Back To the Future/Ritorno al Futuro". Nel Green Village, aperto dalle 17 alle 20 ad ingresso libero, si terranno diverse attività di svago e sensibilizzazione del pubblico verso temi ecosostenibili. Il concerto in Piazza Duomo è previsto poi alle ore 21:00.

Il programma

Il Planet Stage: è il palco che ospita gli ospiti musicali live, i talk e le presentazioni dei progetti.

Ore 17:30-18:45 - Talk con Alice Pomiato (influencer), Antonio Sessa Presidente diLegambiente Sezione di Pistoia. Presenta Simone Gai.

Ore 19:00-20:00 - Extra-Sauce Ensemble

Il Solarium/Lunarium è un’area di relax pensata per attività di wellness (yoga, pilates).

Ore 18:00 - 19:00 Tai chi: lezione aperta a cura di Tiziana Spacagna - Shin Dae Woung

Ore 18:00 - 19:00 Pilates lezione aperta a cura di Gymnasium Spazio Donna

Ore 19:00 - 20:00 Yoga lezione aperta a cura di Silvana Bianchi (registered Yoga Teacher).

Il Playground è lo spazio interattivo per giochi, laboratori, attività pratiche.

Ore 17:30 - 19:30 - Giochi nel parco. Attività per bambini. A cura di Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, Zona di Pistoia

L’area Music for the Planet è lo spazio dedicato alla campagna a favore della messa a dimora delle piante e per la sensibilizzazione del pubblico sui temi della sostenibilità. Saranno presenti 10 totem con i 10 comportamenti responsabili. Legambiente curerà la promozione e raccolta fondi per la campagna della messa a dimora.

Fonte: Ufficio stampa