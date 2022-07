Farmacie di turno dal 15 luglio al 22 luglio

EMPOLI

da venerdì 15 luglio dalle 20:00 a venerdì 22 luglio alle 20:00

Farmacia Castellani - Via G.del Papa, 30 - tel. 0571-72039

N.B. La Farmacia Monterappoli in via Salaiola, 355 a Empoli – tel. 0571-1551935 è chiusa al pubblico per la mattina del 18-07-2022 per causa forza maggiore. La farmacia riaprirà regolarmente nel pomeriggio della stessa giornata con il consueto orario.

VINCI

da venerdì 15 luglio dalle 20:00 a venerdì 22 luglio alle 20:00

Farmacia Scatola – Via Papa Giovanni XXIII, 27 - tel. 0571-56044

FUCECCHIO

da venerdì 15 luglio dalle 20:00 a venerdì 22 luglio alle 20:00

Farmacia del Galleno - Via Romana Lucchese 238/b (località Galleno) - tel. 0571 299916

Farmacia in appoggio:

sabato 16 e domenica 17 luglio dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 - tel. 0571 20173

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

da venerdì 15 luglio dalle 20:00 a venerdì 22 luglio alle 20:00

Farmacia Martini – via G. Matteotti, 119 (località San Romano) – tel 0571-459037 Fax 0571-450384

CERTALDO

da venerdì 15 luglio dalle 20:00 a venerdì 22 luglio alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

MONTESPERTOLI

da venerdì 15 luglio dalle 20:00 a venerdì 22 luglio alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.