Striscione contro i tifosi viola a Firenze: Daspo di 5 anni a un 33enne milanese

Identificato, denunciato e colpito da Daspo dalla questura di Firenze il quarto dei cinque tifosi juventini che il 30 gennaio scorso appesero alle cancellate della Curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi uno striscione in cui la tifoseria viola veniva presa duramente in giro. "Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un c....o!. Viola m...a" erano le parole riportate dallo striscione, firmato dal gruppo ultrà juventino Viking.

Il tifoso individuato adesso dalla Digos di Firenze è un 33enne della provincia milanese; è stato colpito da un Daspo di cinque anni con richiesta all'autorità giudiziaria di applicazione delle prescrizioni della firma in questura durante gli incontri di calcio. Gli altri tifosi individuati e “daspati” sono un 37enne del milanese (Daspo di 1 anno), un 30enne (1 anno) e un 53enne (3 anni). Ancora in corso le indagini per risalire al quinto membro del blitz.