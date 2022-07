Coppia colta da malore in piscina, muore 35enne nel Valdarno

Tragedia nella giornata di domenica in una piscina di San Giovanni Valdarno dove probabilmente a causa di un malore è annegato un uomo di 35 anni. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri per verificare le cause esatte del decesso.

L'uomo si sarebbe tuffato in acqua nel primo pomeriggio, insieme alla compagna, ed entrambi si sarebbero sentiti male. Immediatamente soccorsi, la donna si sarebbe ripresa mentre il 35enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena, dove è deceduto poco dopo.

Secondo quanto accertato finora dai militari, apparentemente il decesso sarebbe riconducibile ad annegamento e non sarebbero emersi elementi di anomalia dalle persone sentite tra ieri e oggi in relazione al caso. Non è escluso che la causa della morte sia stato un malore improvviso.