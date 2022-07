Protesta pacifica 'No Gas No Carbone' agli Uffizi

Anche le Gallerie degli Uffizi sono diventate luoghi di sit in, non autorizzati. Alle 10.30 di oggi un uomo e due donne italiane, di giovane età, entrati con regolare biglietto, hanno inscenato protesta pacifica presso la sala Botticelli sedendosi a terra ed esponendo uno striscione riportante la scritta "Ultima Generazione No Gas No Carbone". I carabinieri sono intervenuti per allontanare i tre e trasferirli nella stazione degli Uffizi per gli accertamenti e l'identificazione.