Salta la fibra a Pontedera perché l'armadietto viene chiuso con il nastro adesivo

Buongiorno redazione, sono René Pierotti vostro collega giornalista e cittadino di Pontedera, vivo nel quartiere stazione. Vi segnalo con foto un fatto che va avanti da almeno un mese: un armadietto della fibra in via delle Brigate Partigiane (allego foto) viene chiuso dai tecnici Tim con un pezzo di scotch (e non con la sua serratura) con il risultato che o il vento o qualche persona che lo vede socchiuso lo apre e a quel punto i fili delle connessioni domestiche sono alla mercé di tutti con il risultato che in un solo mese oggi è la terza volta che siamo senza fibra. Per chi lavora da casa un problema non da poco, ma un problema per tutti i residenti che qui hanno la fibra. A quel che ho sentito dire è un problema, quello degli armadietti chiusi male, che succede anche in altri quartieri.

Del fatto che questi armadietti vengono chiusi in modo molto approssimativo sono informati anche in comune, ne ho parlato con il vicesindaco Alessandro Puccinelli che può confermare e forse aggiungere qualcosa.

Potete usare questa segnalazione liberamente.

Armadietti della fibra ottica chiusi "in modo molto approssimativo", tanto che con poco ritornano aperti e