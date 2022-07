Incendio Massarosa, svolte le valutazioni per il rientro nelle abitazioni delle persone evacuate

Nel corso di una riunione svolta presso la Prefettura di Lucca nel pomeriggio di oggi, sabato 23 luglio, tra i tecnici della Prefettura di Lucca, della Protezione civile regionale, provinciale e comunale, dell’organizzazione regionale Antincendi boschivi e dei Vigili del Fuoco, sono state svolte le valutazioni per il rientro nelle proprie abitazioni delle persone che nei giorni scorsi sono state evacuate a causa dell’incendio che ha coinvolto il territorio comunale di Massarosa.

Proseguono intanto le operazioni di contenimento e messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio attraverso interventi puntuali delle squadre a terra e dell’elicottero regionale in servizio in quella zona. La stima definitiva indica in 908 gli ettari di territorio andato distrutto.

Da segnalare, infine, che nel corso del pomeriggio si sono sviluppati incendi nel comune di Signa nell’area di Firenze ed a Seravezza in provincia di Lucca. In entrambi i casi hanno operato o stanno operando elicotteri della flotta regionale e squadre degli Antincendi boschivi. In particolare a Signa l’elicottero impiegato è rientrato, mentre a Seravezza sono all’opera due mezzi.