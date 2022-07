Incidente nella notte a Fucecchio, muore un 34enne cerretese

Tragedia nella notte nell'Empolese Valdelsa. Un 34enne di Cerreto Guidi è morto dopo un brutto incidente avvenuto a Fucecchio, in via Pistoiese, a Botteghe. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, era a bordo di una moto, quando si è scontrato con un'auto in prossimità di un incrocio. A bordo dell'auto un 72enne.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l'uomo è stato trasportato da un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio all'ospedale di Empoli, in codice rosso. Da quanto appreso sarebbe morto qualche ora dopo.Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.