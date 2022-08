Festa dell'Unicorno, nella Vinci fantasy oltre 30mila persone

Si è conclusa la Festa dell'Unicorno, che questo fine settimana ha reso Vinci ancora una volta capitale del Fantasy. Giunta alla 16esima edizione, la manifestazione è tornata dopo lo stop causa pandemia, registrando un grande successo di partecipazione. Già prima dell'inizio della tre giorni, dal 29 al 31 luglio, si parlava di oltre 10 mila biglietti venduti: numeri triplicati poi durante il weekend. "La Festa dell'Unicorno di quest'anno è stata un'edizione straordinaria! Sono stati tre giorni magnifici per Vinci" afferma tramite facebook Daniele Vanni, tra gli organizzatori della manifestazione. "Vedere le strade e le piazze gremite di pubblico è stata una grande soddisfazione. I numeri parlano di quasi 35.000 presenze".

Tra gli storici vicoli della città del Genio, fatine, elfi, pirati e cosplay di tutti i generi tra film, cartoni e fumetti hanno passeggiato mostrando i loro costumi. Tanti i visitatori giunti alla festa per cenare all'aria aperta, assistere agli spettacoli e trovare il proprio personaggio preferito, con cui scattare un selfie. "Abbiamo passato due anni difficili e ci sono stati momenti in cui pensavamo che rimettere in piedi tutto questo sarebbe stato impossibile. Il lungo tempo trascorso dall’ultima edizione ha messo a dura prova un’organizzazione che era collaudata da anni, ma per fortuna alla fine ha prevalso la passione e la voglia di continuare un percorso nato 17 anni fa" afferma ancora Vanni sui social, dando appuntamento al prossimo anno con "nuove idee da mettere in campo".

"I tanti partecipanti alla festa dell'Unicorno rappresentano un successo di tutti. Non ci sono stati problemi di sicurezza, tutto si è svolto in ordine: ringrazio i dipendenti comunali del settore operativo, la Vab di Vinci, la polizia municipale, le forze dell'ordine". A dirlo è il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, facendo un bilancio della festa dell'Unicorno. "Dal 29 al 31 luglio ci sono stati oltre 450 eventi, ciò significa che la macchina organizzativa doveva funzionare a meraviglia – ha aggiunto -. E così è stato, per questo voglio rinnovare i ringraziamenti e fare i complimenti agli organizzatori. I tanti visitatori ci hanno dato un grande aiuto perché non si sono verificati problemi. Adesso lavoriamo per i prossimi appuntamenti, il 2023 vedrà ancora Vinci protagonista".

Festa dell'Unicorno 2022, la gallery di gonews.it