Il bisogno di sangue non va in vacanza: Frates Fucecchio invita a donare

Agosto è tradizionalmente il mese delle tanto desiderate vacanze e riposo per molti , ma le necessità trasfusionali non si prendono una pausa: complici il forte caldo e la recrudescenza dei casi COVID delle ultime settimane, la situazione in Toscana è ritornata critica, dopo un periodo di relativa stabilità.

Ci rivolgiamo alla sensibilità di tutti i nostri donatori e delle nostre donatrici, affinché programmino una donazione di sangue, ma anche di plasma, poiché altrettanto importante, onde scongiurare carenze più gravi e più difficilmente gestibili nel prossimo periodo.

Ottimale sarebbe che la donazione avvenisse prima di partire per i luoghi di vacanza, poiché a seconda della destinazione in genere il periodo di sospensione può variare dai 28 giorni ai 6 mesi, impedendo di fatto la donazione. Invitiamo anche chi volesse unirsi a noi per diventare donatore di sangue a seguire le istruzioni al link: Come diventare donatore di sangue

Fonte: Frates Fucecchio