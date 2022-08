Diluvio a Ferragosto, piogge torrenziali nell'Empolese Valdelsa

Le tanto attese piogge per questa secca estate sembrano essere arrivate tutte nella sera di Ferragosto. Sull'Empolese Valdelsa dalle 9 si sono abbattuti forti temporali con tanto di tuoni e fulmini che hanno illuminato a giorno le case di chi è rimasto a casa senza partire per le ferie.

La situazione dalla Protezione civile dell'Empolese Valdelsa è al momento sotto controllo. Una delle zone più colpite sembra essere Cerreto Guidi, con allagamenti diffusi a Stabbia.

Così il sindaco Simona Rossetti alle 23: "Via Francesca Nord è allagata. Non si deve mettersi in macchina se non ci sono gravi necessità. Stanno arrivando i vigili del fuoco e i mezzi della protezione civile intanto per via Bercilli, via Acquerata, via Francesca Nord".

Poco lontano, a Carmignano, sono stati segnalati allagamenti nelle zone pianeggianti. Richieste al 115 arrivano anche da Empoli, nelle frazioni periferiche per garage allagati. Altre segnalazioni in campagna per rii che non riescono a contenere la tanta acqua caduta dal cielo in queste ore.

