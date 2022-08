Elezioni, Pd Empolese Valdelsa su esclusione di Lotti: "Totale incapacità politica"

Enrico Letta che afferma rivolto a Luca Lotti “per te non vi è posto perché vi sono profili superiori al tuo”, quando uno mente sapendo di mentire e cosa fa? Candida in posizioni sicure personaggi che fino a 2 mesi orsono 'sputavano sul PD' e in alcuni casi impone: Nicola Fratoianni il più feroce avversario del governo Draghi, sempre votato contro, Enrico Rossi non serve commentare, il mio amico Pierferdinando Casini (non del PD in parlamento dal 6 luglio 1983 - 12 Legislature) 40 anni ininterrotti, che amore di mamma, Luigi Di Maio che voleva Sergio Mattarella sotto inchiesta per alto tradimento, e poi foglia di fico 4/5 bravi ragazzi trentenni, su queste persone solo un giudizio politico e assolutamente non personale e con la complicità di esponenti anche dei nostri Territori, lascia fuori Luca Lotti e evidenzia totale incapacità politica e una cosa che in politica è fuori luogo rancore, odio, vendetta.

Se il criterio per la candidatura era il legame con i territori, non un legame filosofico, che si misura non solo con la presenza fisica, Luca Lotti per l’impegno profuso, non solo con chiacchiere, nel sostenere i finanziamenti per importanti opere pubbliche pervenuti nei nostri territori avrebbe dovuto essere il primo candidato dell’area Empolese Valdelsa e della provincia di Firenze.

Nessun politico dal 1948 ad ora si era impegnato come Luca Lotti per portare sostanza e non solo promesse e buoni propositi cioè investimenti pubblici per infrastrutture, alcune attese da tempo immemore

Si elencano a titolo esemplificativo alcuni interventi che senza Luca Lotti non sarebbero diventati da buone intenzioni, fatti reali che poi è il cuore della politica: Ponte città delle due rive. Comuni beneficiari: Montelupo Fiorentino - Capraia e Limite. Finanziamento CIPE per 12 milioni e centomila; raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo. Comuni beneficiari: Empoli e Castelfiorentino – Certaldo, Valore complessivo dell’intervento 267 milioni di cui 182 in legge di bilancio precedenti e 85 dal FSC; via Circonvallazione Sud Empoli - Comune beneficiario: Empoli. Finanziata interamente dal CIPE con delibera n. 57 del 2016; riqualificazione Piazza Montanelli. Comune beneficiario: Fucecchio. Contributo CIPE 1 milione e 490mila con delibera n. 57 del 2016; Strada Regionale 429. Comuni beneficiari: Empoli Castelfiorentino e Certaldo. Due contributi successivi 15 milioni nel 2016 e 27 milioni nel 2018 tramite il CIPE; Fondo Piscine; Fondo Sport e Periferie; Finanziamenti per l’edilizia scolastica.

Cambio di destinazione della splendida Villa Medicea di Ambrogiana da uso carcerario a uso pubblico con passaggio dal Demanio dello Stato al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali * Richiesto da oltre 50 anni da Tutte le forze politiche Montelupine, senza Luca Lotti ora sarebbe continuato un uso improprio e assurdo di tale struttura*

Spiace infine constatare che la vicenda Luca Lotti è stata gestita da una parte della Federazione del nostro partito in maniera scorretta e confusionaria che ha contribuito alla sciagurata decisione romana.

Paolo Londi, Dirigente Partito Democratico Empolese-Valdelsa, Direzione Regionale PD della Toscana