Maltempo nel Pratese, a Montemurlo alberi caduti dal forte vento

Oggi, 18 agosto, la forte perturbazione temporalesca in atto ha colpito nella tarda mattinata anche il Comune di Montemurlo, causando per fortuna solo lievi danni alle cose, mentre nessuna persona è rimasta ferita. Più che la pioggia, è stato il forte vento, con raffiche che hanno superato gli 80 km/h, a causare la caduta di diversi alberi in giardini privati e aree pubbliche. Due alberi sono stati abbattuti dal vento in via Maroncelli e in via del Pantano a Oste. Si tratta di due piante che si trovavano all’interno del giardino della scuola primaria Anna Frank e nei pressi del palazzetto dello sport che sono andati a cadere poi sulla recinzione perimetrale. Nessuna persona è rimasta ferita, solo un’auto, parcheggiata in zona, ha riportato lievi danni. Il vento ha fatto cadere anche alcuni rami secchi dagli alberi che si trovano al parco della Pace in via Deledda a Fornacelle.

Subito, anche a seguito dell’allerta meteo diffusa ieri, è entrata in azione la macchina operativa della protezione civile comunale. In particolare, tra le associazioni del sistema comunale, sono entrate in azione per rimuovere le piante cadute o pericolanti, la Vab Montemurlo e la Misericordia di Oste. Anche il sindaco di Montemurlo Simone Calamai e il coordinatore della protezione civile comunale, Stefano Grossi, sono stati tutta la mattina sul territorio per verificare in prima persona i danni causati dal maltempo, raccogliere le segnalazioni e coordinare le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Visto il protrarsi dell’emergenza meteo per il rischio di nuovi temporali anche per la giornata di domani 19 agosto, la protezione civile comunale rimane in massima allerta ed il sindaco anche oggi pomeriggio ha continuato a monitorare la situazione per verificare eventuali altri danni sul territorio. Il sindaco ha sottolineato la validità e la prontezza della risposta della protezione civile comunale in casi di emergenza. Un sistema ben rodato, composto da associazioni e volontari che hanno maturato negli anni un’importante esperienza sul campo e che dunque rappresentano un valore aggiunto a tutela della sicurezza pubblica.