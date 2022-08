Aggredite in discoteca a Valentia, la polizia non aiuta giovani fiorentine

Non sporgeranno denuncia le ragazze che hanno lamentato di essere state aggredite a Valencia, in Spagna. La 22enne Ambra Morelli, pallanuotista della Rari Nantes Florentia, ha raccontato su Instagram dell'intervento della polizia spagnola e del successivo trasferimento in ospedale dopo una lite in discoteca. Erano in 8 ragazze lo scorso 10 agosto quando un gruppo di ragazzi si è fatto avanti. Prima è volata una scarpa vicino alle giovani, quando Morelli l'ha riconsegnata con il sorriso, il proprietario ha cominciato a insultarla. C'è concitazione e poi quest'uomo tira un calcio e sputa più volte addosso a un'amica giunta in soccorso. All'arrivo della polizia, il ragazzo sarebbe stato lasciato andare e le giovani sono state spinte a terra nella sabbia. In un'intervista la giovane avrebbe detto di essere stata picchiata e accusata di essere ubriaca così come le altre ragazze del gruppo, sarebbe stato usato anche il manganello. Le ragazze avrebbero alzato le mani in segno di resa ma non c'è stato modo.