Malore in mare a Piombino, grave 79enne

Soccorso nelle acque di Piombino per un uomo di 79 anni che avrebbe avuto un malore mentre stava facendo il bagno in mare. È successo nelle acque antistanti cala Moresca dove l'uomo, che stava rischiando di annegare, è stato soccorso e portato a riva da alcuni bagnanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e il 79enne è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso al pronto soccorso dell'ospedale di Siena, dove è stato ricoverato in codice rosso.