Incidente nella notte a Fiesole: muore 30enne, grave il passeggero

Incidente mortale questa notte nel comune di Fiesole, in località Compiobbi, dove un'auto è finita contro il muro di un'abitazione. A perdere la vita un uomo di 30 anni che si trovava alla guida, grave il passeggero, un coetaneo che è stato trasportato dal 118 in codice rosso al pronto soccorso.

Sul posto, in via Aretina intorno alle 00.45, i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Pontassieve, che hanno estratto le due persone dalle lamiere. Secondo quanto ricostruito nell'incidente è rimasta coinvolta la sola auto che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo urtando lateralmente l'angolo della facciata di un edificio.