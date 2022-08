Parapiglia con Spalletti, Daspo per i due tifosi della Fiorentina

Il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato il Daspo per due anni per due tifosi della Fiorentina, 51 e 79 anni, identificati dalla polizia per gli episodi avvenuti allo stadio Artemio Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli. Il provvedimento è legato al battibecco tra il tecnico napoletano Luciano Spalletti e un tifoso della Fiorentina, il 51enne daspato, che avrebbe pureprovato a colpire il tecnico del Napoli con uno schiaffo.

Il 79enne, invece, durante lo stesso battibecco avrebbe lanciato una bottiglietta d'acqua vuota che avrebbe colpito l'allenatore del Napoli. L'anziano è stato anche denunciato per lancio di oggetti in occasione di manifestazioni sportive.

Daspo di tre anni anche per un 38enne tifoso partenopeo, sorpreso dalla polizia, durante le operazioni di filtraggio prima della partita, con un fumogeno nascosto negli slip e un coltello a serramanico di 16 centimetri all'interno dei pantaloni.