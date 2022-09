Ciclista scomparso, ricerche in corso sui Monti Pisani

Sono in corso da ieri sera, sui Monti Pisani, le ricerche di un uomo che uscito con la sua bicicletta non ha fatto ritorno a casa. Dalle 23 circa di mercoledì 31 agosto si è attivata la macchina delle ricerche dei vigili del fuoco che stanno intervenendo sui monti nel comune di Calci.

Da subito attivato il dispositivo di soccorso con nuclei cinofili, droni e squadre a terra sia dei vigili del fuoco di Pisa, che si trovano sul posto, sia dal personale attivato dalla Prefettura.

Ritrovato questa mattina il casco utilizzato dall'uomo per correre in bicicletta e, da quel momento, le ricerche si sono spostate nella provincia confinante di Lucca. Inviate sul posto l'Unità di Comando Locale dai vigili del fuoco di Lucca, dove personale specializzato coordina e gestisce le operazioni. Sull'area è attualmente in volo l'elicottero Drago 124, del reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina, per il controllo dall'alto della zona in corrispondenza del casco ritrovato. Contemporaneamente proseguono le ricerche con le squadre a terra, cinofili e droni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO