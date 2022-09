Grave incidente ieri pomeriggio in via Corridoni a Firenze, zona Careggi. Alle 19.30 circa un'auto ha travolto due pedoni. All'interno del mezzo due persone rimaste incastrate ed estratte dai vigili del fuoco di Firenze Ovest. I feriti sbalzati contro un muro hanno 50 e 75 anni. Sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso. I rilievi sono in capo alla polizia municipale.