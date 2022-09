Kemas Lamipel, 60 anni dei Lupi: festa biancorossa in piazza a Santa Croce

Si avvicina la data di sabato 10 settembre, scelta della società biancorossa per festeggiare la ricorrenza dei 60 anni dalla fondazione del club. Nel pomeriggio, la Kemas Lamipel di coach Mastrangelo affronterà un allenamento congiunto con la Ermgroup S. Giustino, neopromossa in A3 (ore 17).

In serata, a partire dalle ore 19, la centralissima piazza Matteotti, a Santa Croce sull’Arno, inizierà a popolarsi di tifosi, curiosi, addetti ai lavori, atlete, atleti e, soprattutto, graditi ospiti. A salire sul palco, per presentare la serata, uno dei "big" del volley nel settore comunicazione: Lorenzo Dallari, la voce della pallavolo, per Sky Sport e altre prestigiose testate. Scrittore, opinionista, gestisce uno dei portali più curati e influenti, dallarivolley.com, e pubblica dai primi anni ’90 l’apprezzatissima Guida al Volley, bibbia di informazioni e statistiche, una vera "chicca" per gli appassionati. Ad accompagnarlo sul palco sarà Francesco Rossi, addetto stampa e social media manager dei "Lupi". Il menù prevede interventi dei rappresentanti della società attuale e degli organigrammi passati, in particolare degli ex presidenti, più rappresentanti delle istituzioni e altri graditi ospiti il cui elenco è ancora in fase di definizione. Il “clou” sarà rappresentato dalla presentazione della prima squadra Kemas Lamipel, partecipante al campionato di A2 Credem Banca 2022-23, della serie B / Under 19 affidata a coach Pagliai, e di tutte le formazioni del settore giovanile, femminili e maschili. Sul palco anche le società affiliate al Consorzio, una realtà in rapida espansione. Le ragazzine e i ragazzini delle varie "Lupi Volley School" saranno chiamate a sfilare assieme ai propri dirigenti e tecnici. L’evento sarà coperto mediaticamente dalle diverse testate, in particolare da Teletruria 2000, partner ufficiale sempre in prima fila per tutto ciò che riguarda i Lupi S. Croce. Parallelamente al "main event", infine, si terrà un conviviale ad invito presso la limitrofa Pasticceria Caffetteria Giannini.

L’evento si inserisce in un cartellone di manifestazioni e spettacoli che coinvolgerà tutta Santa Croce sull’Arno per ben quattro giorni: da mercoledì 7 settembre fino a sabato 10, all'insegna della musica, degli spettacoli per bambini, dello street food, del mercatino e tante altre sorprese. "Santa Croce in Piazza" è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull'Arno con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno; la stessa amministrazione comunale promuoverà in parallelo una rassegna dedicata ai bambini e denominata "INSTRADA" con le principali vie del centro storico elette teatro naturale di giochi di magia, spettacoli di burattini e marionette, giochi in legno e quant'altro.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa