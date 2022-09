Officina in fiamme a Prato: vigili del fuoco in via del Purgatorio

I vigili del fuoco del comando di Prato, sono intervenuti con due squadre ed un’autobotte nella tarda mattinata di quest’oggi per un incendio sviluppatosi all’interno di una rifinizione in via del Purgatorio nel comune di Prato.

Le fiamme hanno interessato principalmente il locale adibito ad officina, sul posto è intervenuto anche il personale del 118 che ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Prato alcuni operai che hanno riportato lievi problemi respiratori legati all’inalazione dei fumi dell’incendio.

Presenti anche polizia di stato e municipale. Le cause sono in via di accertamento.