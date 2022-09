Incidente in Fi-Pi-Li, camion ribaltato all'uscita di Santa Croce

Incidente questa mattina dopo le 11.30 sulla Fi-Pi-Li, tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno. A rimanere coinvolto un mezzo pesante che, per cause in corso di accertamento, si sarebbe ribaltato su un fianco all'altezza dell'uscita di Santa Croce sull'Arno. Il conducente del mezzo avrebbe riportato lievi conseguenze.

Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i tecnici di Autostrade. Sono segnalati rallentamenti tra le due uscite in direzione mare.

Chiuso il tratto, uscita obbligatoria a San Miniato

L'incidente che ha coinvolto il mezzo pesante, al km 38, ha riguardato inoltre la perdita del carico sulla carreggiata della superstrada. Il tratto interessato è stato chiuso, con uscita obbligatoria a San Miniato per gli utenti in viaggio verso Livorno.

Le operazioni di ripristino, da quanto si apprende, potrebbero richiedere l'intero pomeriggio. È consigliato utilizzare in alternativa la viabilità locale per le piccole e medie percorrenze e l'Autostrada A11 Firenze Mare per le lunghe percorrenze. Tra le due uscite di San Miniato e Santa Croce si sono formati 2 km di coda.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO