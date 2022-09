Omicidio a Signa, la vittima è una donna

I carabinieri di Signa questa mattina sono intervenuti in una casa del centro città dove una donna è stata uccisa. La vittima aveva 46 anni. I militari sono sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti, presenti anche i carabinieri del Sis del reparto operativo. Il titolare delle indagini è il pm della procura di Firenze Vito Bertoni. Indagini e aggiornamenti in corso

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO