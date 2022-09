Violenza al doposcuola coranico a Santa Croce, i maestri patteggiano

Per le botte nel doposcuola coranico gli insegnanti patteggeranno la pena. Si torna a parlare della vicenda che nel giugno 2019 scosse Santa Croce sull'Arno. I 'maestri' utilizzavano metodi violenti per far imparare a memoria i versetti a ragazzi tra 7 e 17 anni. Il caso è arrivato davanti al gup di Pisa e si terrà il processo con rito abbreviato.

A darne notizia è la stampa locale. Il maestro 46enne e due suoi collaboratori (un 26enne e un 23enne) hanno chiesto e ottenuto il patteggiamento della pena. Il giudice ha applicato due anni di reclusione per il maestro, ma la pena è sospesa. Un anno e sei mesi per uno dei collaboratori, un anno e quattro mesi per l'altro: anche per loro pena sospesa.

L’accusa che ha portato all'aula penale è il reato di maltrattamenti aggravati in quanto commessi ai danni di minori. Da quel giorno la scuola in centro a Santa Croce ha chiuso i battenti.