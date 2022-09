Padel, Vittoria Giraldi convocata per gli Europei juniores

L'Italia si prepara per la prima edizione degli "Juniors European Padel Championship" e sono stati comunicati i nominativi dei ragazzi e delle ragazze Under 14, 16 e 18 selezionati da Martin Pereyra e da Sara Celata per i gli Europei giovanili in programma dal 10 al 15 ottobre a Valencia.

In Spagna ci sarà anche una giovanissima atleta empolese, Vittoria Giraldi, già protagonista ai Mondiali juniores di padel in Messico.

I convocati

Maschile, selezionatore Martin Pereyra

Under 18: Bonnefoy Noa - Marino Raffaele - Abbate Flavio - Stracquadaini Steve

Under 16: Platania Matteo - Spurio Francesco - Sargolini Matteo - Gianesella Leonardo

Under 14: Riso Edoardo - Indomenico Stefano - Veneziani Antonio - Giovannini Pietro

Femminile, selezionatrice Sara Celata

Under 18: Calderoni Caterina, Del Col Balletto Matilde, De Luca Michela

Under 16: Coppola Flavia, Buscaino Aurora, Varazi Valentina

Under 14: Di Paola Giorgia, Corso Tea, Giraldi Vittoria, Minelli Matilde