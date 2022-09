Scomparso 21enne a Prato, ricerche in corso

A partire dalla serata di venerdì 23 settembre sono state attivate le ricerche di Romani Mumladze a Prato e dintorni. Residente in città da pochi mesi, è nato nel 2001 in Georgia. Non parla italiano, la sua foto potete trovarla qua sopra.

Dalla prefettura pratese fanno sapere che sono state attivate le ricerche "così come previsto dal 'Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse' approvato dal Prefetto il 9 marzo scorso, che vede il coinvolgimento, nelle attività di ricerca e soccorso, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del Servizio di Protezione civile comunale e delle locali strutture sanitarie".

Le attività di ricerca sono tutt’ora in corso e sono coordinate dai carabinieri di Prato in stretto raccordo con la prefettura.

Si raccomanda a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare il giovane di informare, attraverso il Numero Unico Emergenza 112, i carabinieri.