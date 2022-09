Sport Village a Firenze: bambini e ragazzi protagonisti alle Cascine

Tremila partecipanti tra giovedì e venerdì e anche se oggi i capricci del meteo hanno ridotto un po’ le presenze, il bilancio della prima edizione dello Sport Village alle Cascine resta decisamente positivo. Grandi protagonisti bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, arrivati da tutta la provincia per la manifestazione inserita all’interno delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana, organizzate dalla Uisp Firenze. Dal tiro con l’arco alla canoa, passando per il judo e il baseball, dal padel alla pallavolo fino allo skate: tante dimostrazioni pratiche insieme a istruttori professionisti delle varie Federazioni. Quasi 30 discipline: c’era solo l’imbarazzo della scelta e la risposta non si è fatta attendere.

“Il bilancio è indubbiamente positivo, con un parco pieno di ragazze e ragazzi come non capita spesso. Erano veramente numerosissimi, una bella macchia di colore indefinito ad animare le Cascine in un’atmosfera di festa - le parole soddisfatte di Marco Ceccantini, presidente del comitato Uisp di Firenze - Questo parco, conosciuto in tutto il mondo, è l’impianto sportivo all’aperto più grande di Firenze; l’auspicio è che sia sempre più vivo e vissuto, che vengano praticate tutte le attività viste in questi tre giorni”.

Fonte: Ufficio Stampa