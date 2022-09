Elezioni Politiche 2022, segui il live blog

Domenica 25 settembre si vota per rinnovare il Parlamento. Dalle 7 di questa mattina partono le votazioni in tutta Italia per Camera e Senato. Per la Toscana gonews.it seguirà le votazioni e le affluenze con i dati delle 12 e delle 19. Poi dalle 23 al via con gli exit poll e gli scrutini. Durante la notte vi aggiorneremo con i dati dall'Empolese Valdelsa e dal comprensorio del cuoio per poi darvi conto di chi è stato eletto e di chi sono vincitori e sconfitti di questa tornata elettorale. Il live blog qui sotto si aggiorna da solo.