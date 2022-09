Morte di Sara Scimmi a Castelfiorentino: nuove prove presentate su Amazon

Questa sera, le nuove prove che hanno permesso la riapertura del caso sulla morte di Sara Scimmi, la 19enne che nella notte del 9 settembre 2017, fu trovata senza vita, dopo essere stata travolta da un mezzo pesante, a Castelfiorentino in provincia di Firenze, verranno presentate in esclusiva al pubblico durante il programma Twitch Crime condotto da Francesca Bugamelli, dagli Stati Uniti. Il programma, oggi in diretta sulla piattaforma streaming di Amazon e in differita a partire da martedì, su YouTube, mostrerà le anomalie riscontrate da Emme Team, il gruppo investigativo e legale assunto dalla famiglia Scimmi, su quanto avvenne realmente la notte in cui Sara perse la vita.

Dai video di sorveglianza che registrarono il momento in cui Sara perse la vita e che in seguito hanno permesso l’identificazione dell’auto coinvolta nella tragedia, alla manomissione del profilo Facebook della vittima, poche ore dopo la morte, saranno le prove a disposizione del pubblico, che potrà interagire in diretta con la presentatrice.

Twitch Crime è il programma anticonformista che da anni porta i casi True Crime sulle piattaforme streaming. Con oltre duecento casi trattati ogni anno, questo internet show ha avuto come ospiti nelle numerose puntate, molte delle famiglie delle vittime, ma soprattutto membri delle forze dell’ordine che hanno indagato sui quegli stessi crimini, avvocati, specialisti del settore forense e politici italiani che hanno seguito in prima persona i fatti di cronaca nera, specialmente i casi irrisolti.

Il programma inizierà questa sera a partire dalle 19:00, con il TG Crime sulle ultime notizie di cronaca in Italia e dalle ore 21:00, parlerà del caso Sara Scimmi, con la partecipazione del team legale che lavora sul caso e della sorella di Sara, Giulia Scimmi, che in questi hanno ha lottato in prima persona affinché si potesse scoprire la verità.