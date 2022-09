Elezioni 2022, Potenti e Cucchi eletti al Senato

Si stanno via via delineando i primi nomi eletti in Toscana alla Camera e al Senato in queste elezioni che vedono avanti di gran lunga il Cdx sul Csx, sia nella nostra regione che nel resto d'Italia.

Ilaria Cucchi (Csx) è eletta al Senato nel collegio uninominale di Firenze. Ha superato per preferenze Federica Picchi del Cdx e anche la vice presidente regionale Stefania Saccardi del Terzo Polo.

Esulta anche Manfredi Potenti del Centrodestra. Già deputato nella passata legislatura, ha superato tutti nel collegio uninominale di Livorno. Battuto l'ex capogruppo PD Andrea Marcucci. Proprio Marcucci su Twitter ha scritto: "È probabilmente il risultato più basso o uno dei più bassi del centrosinistra nella storia. Con questi dati, prendo atto anche della mia sconfitta nel collegio toscano dove ero candidato. I risultati vanno sempre rispettati, auguro buon lavoro al senatore Manfredi Potenti".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO