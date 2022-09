Elezioni, Fossi (Pd): "Dobbiamo tornare a parlare alle periferie"

Soddisfatto a metà, Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi Bisenzio eletto alla Camera nel collegio uninominale nel Fiorentino: "Il mio risultato è il migliore in Italia per il centrosinistra nei collegi uninominali che comprendono le province: siamo avanti alla destra di 10 punti, mentre nella provincia di Reggio Emilia il distacco dal centrodestra è di 6 punti e a Bologna di 3. Ma se mi guardo intorno c'è poco da festeggiare - ha dichiarato -. È un fatto che la sinistra continui ad andare peggio nelle cosiddette periferie, le aree più lontane dalle opportunità di lavoro, studio e più in generale dalle possibilità di autorealizzazione, rispetto ai centri urbani. E questo dato fa particolarmente male, perché io penso che la sinistra sia nata proprio per questo: per dare possibilità a chi non ce le ha, per far star meglio i singoli in modo da far star bene tutta la comunità. C'è stata una rottura sentimentale tra le persone che vivono nelle periferie e la sinistra, ed è da qui che secondo me bisogna ripartire e ricostruire".

Infine, Fossi ritorna sulla situazione a Campi Bisenzio: “Questa è una terra inquieta e bellissima - ha dichiarato a proposito del risultato ottenuto da FdI, posizionatosi come primo partito nella città di cui è stato sindaco fino a poco tempo fa - che ci portò al ballottaggio quattro anni fa e che nel 2008 fece vincere il centrosinistra di appena 300 voti. È un luogo che impone riflessioni e che continuerà ad essere un pungolo e uno stimolo per alzare il livello della proposta politica”.