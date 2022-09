I casinò online come fattore economico: che ruolo hanno nell'industria del gioco d'azzardo?

Il gioco d'azzardo in un casinò - di qualsiasi tipo - significa divertimento e una tregua dalla stressante vita quotidiana per la maggior parte dei giocatori. I Roulette, i giochi di carte e altri giochi d'azzardo fanno parte della vita quotidiana da centinaia di anni. Ma gli ultimi 20 anni in particolare hanno portato un cambiamento. Dai casinò fissi, come sale da giochi e case da gioco, ai fornitori online. Soprattutto i nuovi casinò online in circolazione sono sempre più numerosi ed il mercato è ampiamente in continuo cambiamento. Tante persone tendono a utilizzare il gioco d'azzardo su una piattaforma online piuttosto che prendere la strada più tortuosa per raggiungere un casinò reale.

Il cambiamento è già iniziato

Benvenuti nell'era digitale. L´internet ha cambiato il mondo. Al giorno d'oggi, le persone acquistano semplicemente prodotti e merci dai rivenditori online. I casinò online stanno inoltre soppiantando sempre più i concorrenti, come le sale da giochi e i casinò. I codici di abbigliamento o gli orari di apertura non sono aspetti che devono essere presi in considerazione nel casinò su internet. Proprio per questo motivo, nel settore del gioco d'azzardo sta nascendo un'industria sempre più importante.

L'industria dei casinò in generale ha smesso da tempo di essere riservata ai cittadini ricchi e con del capitale in abbondanza. I casinò, soprattutto quelli online, sono diventati un mercato legale per la maggior parte delle persone. Con tutti gli effetti sul gettito fiscale dei paesi mettendo a disposizione dei nuovi posti di lavoro. Infine, i casinò online devono essere gestiti e mantenuti da personale qualificato. Qui i dipendenti formati nel settore IT trovano eccellenti opportunità di carriera.

Mentre nei casinò fissi si tratta più che altro di assistenza e manutenzione tecnica delle macchine, dietro ogni provider online c'è uno spettro di dipendenti altamente qualificati con una solida formazione nel settore informatico. Il quadro lavorativo di un dipendente di casinò cambia quindi quando si tratta di un fornitore online. Grazie alla costante crescita dell'industria di internet (industria del gioco d'azzardo), molte più persone usufruiscono di queste offerte. Questo dato di fatto aumenta le entrate fiscali dello stato dato che i casinò online sono diventati parte integrante un'industria enorme con un fatturato di miliardi di dollari.

Cosa ha reso possibile la rapida ascesa dei casinò su Internet?

Una tendenza già osservata da diversi anni. Un numero sempre maggiore di paesi sta liberalizzando le proprie leggi, consentendo a tanti fornitori di operare in maniera legale. Anche i cambiamenti fondamentali in materia di licenze si stanno gradualmente affermando. In questo modo i clienti hanno una buona sensazione di sicurezza e, naturalmente, gli stati non perdono il reddito fiscale.

Sebbene, per quanto già affermato, i casinò siano stati per secoli una destinazione popolare per i clienti, sono stati rivoluzionati dalla diffusione d'internet. Il gioco d'azzardo è stato finalmente reso accessibile per la banda larga di massa. Già nel 1996 sono apparsi i primi fornitori online. Tuttavia, questo periodo è stato anche noto per numerose piattaforme dubbie che avevano un solo scopo lurido: truffare i clienti delle loro vincite o impegnarsi in altre attività criminali.

Nel corso degli anni, tuttavia, sono emersi rapidamente i primi social network e i fornitori dubbi sono stati chiaramente smascherati come tali. Inoltre, il tema della sicurezza ha fatto enormi progressi. Grazie alle nuove tecniche come la crittografia del browser e l'autenticazione a due fattori garantiscono la migliore sicurezza per i clienti. I cambiamenti avvenuti solo negli ultimi 10 anni hanno portato a un'ottima reputazione nel settore.

Di recente, le misure di alto profilo adottate dai governi per regolamentare il settore dei casinò online hanno dato una spinta alla fiducia dei clienti. Nel complesso, il trionfo degli operatori online è iniziato alla fine degli anni 2000, quando è stata completata la digitalizzazione del settore. Gli hardware e i software aggiornati, della grafica realistica e dei server sicuri sono i componenti responsabili dell'attuale boom. Da nicchia all'inizio degli anni '90, è diventata un'attività da un miliardo di dollari che offre anche tanti posti di lavoro.

Ci sono segnali di ulteriore crescita nel settore

Secondo i calcoli e le stime attuali dei ricercatori di mercato, nel mondo esistono sono circa due miliardi di giocatori d'azzardo che perseguono la loro passione in un casinò online. Ecco perché questo settore dell'economia continuerà a crescere. Sia tramite un'applicazione mobile, sia classicamente davanti a un PC desktop. Naturalmente, non tutti gli account sono particolarmente attivi, ma il potenziale è enorme. Nel 2021, il fatturato dell'industria dei casinò online (anche dei bookmaker) è stimato in un totale di circa 60 miliardi di dollari USA.

Considerando delle ulteriori stime, il volume per il 2022 potrebbe salire a oltre 90 miliardi di dollari. Ciò significa che i casinò online stanno lentamente ma inesorabilmente superando i loro concorrenti fissi. Sta emergendo un punto di svolta e la tendenza si muove chiaramente verso i casinò digitali. Certamente, la pandemia di corona a partire dal 2020 ha aumentato l'interesse dei giocatori per le offerte online. Da allora, tante persone hanno acquisito il gusto di giocare ai casinò online.

Ulteriori previsioni stimano una crescita annuale del settore dei casinò su Internet del 10-12% all'anno. Entro il 2025, si prevede che il fatturato globale dell'industria del gioco d'azzardo digitale sarà equivalente al prodotto nazionale lordo di diversi paesi europei. Un grande mercato con enormi opportunità di crescita. Sicuramente i governi promulgheranno delle leggi più liberali per legalizzare finalmente i casinò, in modo da non disperdere le entrate fiscali.

I casinò online sono imprese con molti posti di lavoro e alti margini di profitto.

In sostanza, gli operatori d'internet non sono altro che aziende a scopo finanziario. Inoltre, offrono molti posti di lavoro, soprattutto nel settore informatico. L'Europa e il Nord America sono considerati i mercati più importanti. In Africa, Sudamerica e Asia c'è ancora un grande potenziale di crescita. Quindi la crescita del settore è tutt'altro che completa e gli esperti non fanno previsioni del genere a caso.

Inoltre, tanti operatori hanno collaborato con altri fornitori o si sono addirittura uniti in grandi fusioni. Tranne, i grandi casinò online Bet365, Kindred Group PLC o The Flutter Entertainment PLC. Questi e altri grandi nomi del settore sono costantemente alla ricerca di nuove innovazioni. L'esperienza dimostra che i giocatori d'azzardo si augurano sempre contenuti nuovi e stimolanti. Per distinguersi dalla concorrenza, tanti casinò online tendono ad offrire dei contenuti spettacolari, promozioni con bonus da capogiro, enormi misure di sicurezza e misure per evitare che i giocatori diventino dipendenti dal gioco.

Sta quindi emergendo una grande industria che nessuno avrebbe potuto immaginare 20 anni fa. Gli alti fatturati offrono numerosi posti di lavoro buon retribuiti e un numero sempre maggiore di aziende sta ampliando il proprio portafoglio. Oltre al gioco d'azzardo, sempre più giganti del settore investono nell'intera industria dell'intrattenimento. Anche lo sviluppo di software e l'industria del turismo fanno sempre più parte del portafoglio imprenditoriale dei giganti dei casinò online.

I casinò online svolgono certamente un ruolo elementare nell'industria del gioco d'azzardo. A medio termine, questi fornitori fissi non saranno estromessi completamente, ma in larga misura. I vantaggi non sono da sottovalutare e il mondo sta subendo un cambiamento digitale.