I migliori giochi per smartphone di ottobre

Sono finiti da un pezzo i tempi in cui si usciva da scuola e ci si buttava al parco, si tirava un calcio al pallone e si faceva a gara a chi conosceva tutti i giochi di strada esistenti (che poi non è che fossero molti) finché il sole non tramontava. Oggi i bambini, e non solo loro, passano giornate intere davanti alle console. E in mancanza di quelle, i videogiochi per smartphone fanno da padroni.

Grafiche sempre più accattivanti, gameplay coinvolgente e storie avvincenti fanno di questi videogiochi dei veri e propri capolavori. Siamo ben lontani dal primo Space Invaders o dal simpatico Pacman, dove bastava andare su e giù nel labirinto. Oggi si parla di Multiplayer, Battle Royale e Action RPG.

Vediamo allora quali sono i migliori giochi di ottobre 2022 per sistemi Android e iOS.

I migliori giochi

Premessa doverosa: i migliori giochi sono quelli che più ci piacciono. Sembra banale e scontato, eppure è così. Ricordo ancora che da bambino ero innamorato di un gioco chiamato Theme Park, che non rientrava in nessuna classifica possibile. Era effettivamente bruttino, con una grafica triste anche per l’epoca e un gameplay tutt’altro che avvincente. Però toccava alcune corde. Un po’ come la musica che ascoltiamo. Ognuno ha il suo genere preferito.

Ma è pur vero che una classifica di gradimento ha il suo valore. In qualche modo, se la maggior parte delle persone apprezza un titolo e lo vota positivamente significa che ha tutte le carte in regola per piacere alla massa. Vediamo dunque quali sono i giochi più apprezzati.

Among Us

I dati di questo gioco sono strabilianti. Con oltre 500 milioni di download, è diventato in poco tempo un fenomeno mondiale. Uscito nel 2018, già nel 2019 aveva raggiunto un milione di download. Il suo successo è dovuto soprattutto agli streaming fatti da personaggi molto seguiti. Ma i suoi punti di forza sono soprattutto il costo, gratuito per iOS e Android, le piccole dimensioni e le partite multiplayers.

Il gioco di per sé è molto semplice: ogni partita è composta da un massimo di 10 giocatori, dove un gruppo di giocatori interpreta degli astronauti intenti a completare delle missioni, mentre uno o più astronauti devono segretamente sabotarne i piani. Il tutto in un mix di tensione e umorismo dato dall’elemento grafico.

Apex Legends

Uscito a Luglio 2022 ha già superato i 10 milioni di download. Merito soprattutto del successo per Console e PC dei tre anni precedenti, la versione per Mobile cambia leggermente la modalità di gioco rispetto alla versione originale, mantenendo però la trama narrativa e le ambientazioni.

Oltre alla classica versione Battle Royale, dove già Apex Legends si caratterizzava per la sola modalità 3vs3, i giocatori troveranno una modalità esclusiva 6 contro 6, con un respawn molto veloce pensato proprio per aumentare l’adrenalina e buttarsi nella mischia.

Se nella versione console e PC si può giocare esclusivamente in prima persona, nella versione mobile è stata introdotta la modalità visiva in terza persona. Inoltre si potrà personalizzare i comandi e la sensibilità di questi.

Diablo Immortal

La Blizzard ha realizzato in tempi passati uno dei migliori giochi RPG di sempre, rendendolo un cult per tutti gli appassionati. A Maggio 2022 fa la sua comparsa su Android e iOS la versione Mobile, ed il successo è assicurato. Oltre 10 milioni di download in pochissimo tempo bastano a vincere i pregiudizi degli scettici.

Totalmente free-to-play, con acquisti in app, è forse il miglior action RPG disponibile su mobile. Con un gameplay solido, un’ambientazione fantastica, un sistema di controllo touch perfetto e un'esperienza di gioco eccellente ne fanno una scelta obbligata per gli amanti del genere.

Blackjack online

Il tempo passa ma i vecchi classici non muoiono mai. Perché se da una parte ci sono i nuovi che avanzano e i vecchi che ritornano, dall’altra ci sono gli intramontabili, i sempreverdi al quale non si può dare un’età. Uno di questi è il blackjack, gioco di carte conosciuto in tutto il mondo e mai passato di moda.

Esistono diverse piattaforme online che offrono bonus casino senza deposito per chi decidesse di provare il gioco online senza investire soldi veri. Snai ad esempio ha una app dedicata tra le migliori in assoluto, con un gameplay semplice e funzionale per un’esperienza di gioco divertente ed intuitiva.

FIFA calcio

Fifa calcio è un’istituzione per tutti i videogiocatori fin dalla sua nascita nel lontano 1993. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, e siamo arrivati nel 2022 ad avere la versione mobile che supera i 100 milioni di download.

Non solo gameplay coinvolgente e fluido, ma una serie di pacchetti da scartare, carte da collezionare, obiettivi da sbloccare e giocatori da migliorare lo rendono un gioco del quale non ci si stanca mai. Inoltre si può scegliere se iniziare vere e proprie partite o solo brevi sfide come rigori e tiri in porta. Anche la modalità gestione squadra è interessante e coinvolgente.

Conclusioni

Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Che siate appassionati giocatori o semplici curiosi, provate uno dei titoli fin qui elencati e non vi staccherete più dallo schermo.