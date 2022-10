I vigili del fuoco del comando di Lucca, sede centrale, sono intervenuti alle ore 15.45 in località Sant’Alessio, in via delle Piagge, nel comune di Lucca, per soccorrere un uomo rimasto incastrato sotto un trattore. L’uomo di anni 64 è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario del 118 che tramite l’elicottero Pegaso è stato trasportato in ospedale.