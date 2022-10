Lavoratori licenziati al citofono: manifestazione a Firenze

Manifestazione oggi nel centro di Firenze contro il licenziamento 'via citofono' di ventidue operai della Iron&Logistics di Prato.

L'iniziativa si è svolta davanti ad alcune boutique di importanti brand della moda committenti dell'azienda pratese, che svolge appunto attività di stireria e logistica in conto terzi per grandi griffe. A organizzare la protesta Sì Cobas di Firenze-Prato con la partecipazione di decine di lavoratori.

Secondo Luca Toscano di Sì Cobas "i lavoratori si sono presentati in azienda ma il loro badge di ingresso non funzionava e al citofono gli è stato comunicato il licenziamento. I lavoratori licenziati, tutti di origine straniera, sono considerati 'scomodi' perché hanno l'unica colpa di essere iscritti al sindacato e di aver protestato da un anno contro il ritardo cronico dei pagamenti. A giugno l'azienda ha annunciato l'intenzione di licenziare undici lavoratori sindacalizzati con un esubero che noi abbiamo definito 'porcata' perché non siamo in presenza di un calo dei volumi. Non è stata fatta un giorno di cassa integrazione e l'azienda recentemente ha aperto un nuovo impianto produttivo e fatto 10 nuovi ingressi lavorativi. Iron&Logistics ha quindi agito con un licenziamento attraverso lettere disciplinari.

Oggi - conclude - protestiamo davanti alle boutique di quelle realtà che non hanno ancora dato risposte perché crediamo che questa sia una vertenza che riguarda anche loro, e non possono lavarsene le mani".