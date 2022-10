Rinasce la ex palestra Canottieri di Limite, sarà usata da scuole e associazioni sportive

In corso i lavori di ristrutturazione e consolidamento dell’immobile che ospitava la ex palestra della Canottieri in via Dante Alighieri, a Limite sull’Arno.

La futura struttura sarà fruibile per attività ludico ricreative e i locali saranno utilizzati dagli studenti della scuola elementare “ G.Marconi” per le ore di educazione fisica, ma sarà messa a disposizione anche alle associazioni sportive e all’intera comunità.

L’immobile, un edificio degli anni ‘60 in completo abbandono, è stato acquistato dall’Amministrazione comunale nel 2018 e adesso seguirà un percorso di completa ristrutturazione e rimodulazione dei locali, con la rimozione dell’attuale copertura in cemento- amianto e la realizzazione di una nuova struttura portante.

L’edificio, della superficie di circa 500 mq, subirà quindi profondi cambiamenti strutturali, interessando la zona adibita alle attività sportive e agli spogliatoi. Tutti i locali saranno dotati di nuovi impianti elettrici e idrosanitari conformi alle normative vigenti. Un ascensore collegherà il piano terra con il primo piano, dove saranno realizzati spazi per riunioni, un bagno ed un percorso con affaccio sottostante. Il progetto riguarda anche l’esterno dell’immobile, dove sarà realizzata un’area pedonale d’ingresso alla palestra, in modo da ottenere un passaggio più ampio ed idoneo.

“Il 2022 è l’anno in cui si stanno concretizzando molti progetti, tra questi la ex palestra della Canottieri rappresenta una delle opere pubbliche più importanti e attese, proprio perché ci riappropiamo di uno spazio a servizio della comunità che vedrà la realizzazione di un nuovo luogo ludico-ricreativo. Un edificio inoltre che sarà interamente riqualificato e in linea con tutti gli interventi già svolti da questa Amministrazione comunale per l’efficientamento energetico, così il sindaco Alessandro Giunti.

L’importo dei lavori, che termineranno nell’arco di un anno, è di circa 1 milione di euro e la ditta esecutrice è la BCM Srl con sede a Lucca.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa