Palazzina crolla a Lucca, estratte vive due persone

A Torre, in via per Camaiore a Lucca, nei pressi del Centro Commerciale Valfreddana, una palazzina è esplosa. Una persona è stata estratta viva dalle macerie, potrebbero essercene altre 2 sotto le macerie. Sul posto vigili del fuoco di Lucca, polizia e sanitari inviati dal 118. Non sono note le cause dell'esplosione, pare che una fuga di gas abbia causato lo scoppio. L'edificio è composto da due piani, suddiviso in due appartamenti. Sul posto anche le unità cinofile e le squadre Usar per il recupero delle persone.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO