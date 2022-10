Barberino Tavarnelle piange la scomparsa di Marina Baretta

Barberino Tavarnelle e tutto il territorio dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino piangono la scomparsa di Marina Baretta. Un grave lutto ha colpito il comune chiantigiano. Se n'è andata in silenzio alcune ore fa l'assessore alle Politiche educative e culturali Marina Baretta che aveva ricoperto questo ruolo dal 2009, prima per il Comune di Tavarnelle Val di Pesa poi per il Comune di Barberino Tavarnelle. Si è spenta improvvisamente a 65 anni a causa di una grave malattia con la quale ha lottato fino alla fine. Un grande dolore, un'immensa ferita, un vuoto incolmabile, un segno profondo e indelebile. Il Sindaco, la Giunta comunale, la Presidenza e il Consiglio comunale e l'Unione comunale del Chianti fiorentino esprimono cordoglio per la scomparsa prematura dell'assessore, si uniscono e si stringono in un fortissimo abbraccio ai familiari, agli amici e ai conoscenti.

A dare la notizia è il sindaco David Baroncelli. "Marina Baretta - dichiara il primo cittadino - donna di grande intelligenza, impegno e sensibilità, tesa sempre al dialogo e al confronto, ha contribuito significativamente alla crescita della nostra comunità dal punto di vista sociale, culturale, educativo".

"Con la sua scomparsa il nostro territorio perde un tassello centrale della vita democratica del nostro territorio - riflette il sindaco - un'amministratrice, capace, preparata, determinata che aveva scelto di fare politica per dedicarsi agli altri nel mondo dell'educazione, della formazione, della cultura, dell'inclusione, delle pari opportunità, della pace". "Con il cuore colmo di tristezza - aggiunge commosso - mi unisco al dolore di ogni cittadino e cittadina che ha avuto l'onore di conoscerla, condividere con lei progetti, interventi, azioni, emozioni".

"La forza morale unita alla pacatezza era la sua più importante qualità - precisa - che metteva al servizio del territorio dedicandosi con assoluta passione, come assessora e come cittadina". "Cara Marina, mi mancherà tutto di te - conclude - il tuo modo schietto e sincero, la tua enorme sensibilità, la tua capacità di intercettare il bisogno e rispondervi con tutto l'amore e il senso di responsabilità che richiede il ruolo che hai ricoperto in maniera esemplare". "Adesso tocca a noi - conclude - continuare questa missione che da te ha tratto ispirazione e tradurrà in realtà la tua lezione di vita, di impegno, di lotta, di dignità profonda, come quella che hai mostrato lungo tutto il tuo percorso umano e professionale".

L'amministrazione comunale ha allestito la camera ardente nella sala consiliare di Barberino Val d'Elsa aperta dal pomeriggio di domani, sabato 29 ottobre, all'intera giornata di domenica, 30 ottobre, per dare la possibilità ai cittadini e alle cittadine di dare l'ultimo saluto all'assessora Marina Baretta. Inoltre per lunedì 31 ottobre il sindaco Baroncelli ha indetto il lutto cittadino con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, l'esposizione della bandiera a mezz'asta negli edifici pubblici e l'interruzione di tutte le manifestazioni e le iniziative pubbliche previste e organizzate per quel giorno.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino