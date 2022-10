Incidente nella notte in Garfagnana: muore un 22enne, tre feriti

Tragedia nel cuore della notte in Garfagnana, a Borgo a Mozzano. All'altezza del Ponte del Diavolo un'auto, per cause in accertamento, ha perso il controllo urtando violentemente ai lati della strada. Nell'incidente, avvenuto sulla via Ludovica, ha perso la vita un giovane di 22 anni e altre tre persone sono rimaste ferite, di cui due gravemente.

Sul posto, intorno alle 4.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca, i soccorsi e i carabinieri di Castelnuovo Garfagnana per i rilievi. Le quattro persone si trovavano tutte a bordo dell'auto, unico mezzo coinvolto nell'incidente. Vani purtroppo i soccorsi per un ragazzo di 22 anni, per cui il medico del 118 ha constatato il decesso. Le altre tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in codice rosso, e sono state trasportate in ospedale.