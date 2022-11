Dall'acqua 24 statue in bronzo: San Casciano dei Bagni come Riace. Scoperta eccezionale

Ritrovamento eccezionale durante la sesta campagna di scavi effettuata al Santuario Ritrovato del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni. È stato infatti scoperto il più grande deposito di statue in bronzo di età etrusca e romana mai scoperto nell’Italia antica e uno dei più significativi di tutto il Mediterraneo. Dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre sono emerse 24 statue in bronzo, 5 delle quali alte quasi un metro, perfettamente integre.

"Una scoperta che riscriverà la storia", come l'ha definita l'archeologo Jacopo Tabolli dell'Università di Siena. Per Massimo Osanna, dg musei del Mic si tratta della "scoperta più importante dai Bronzi di Riace".

Il Ministro Sangiuliano: "Un ritrovamento eccezionale"

Il ministro della Cultura Sangiuliano ha voluto visitare il laboratorio in Toscana dove si stanno ripulendo e restaurando le 24 meravigliose statue di bronzo ritrovate: "Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l'Italia è un paese fatto di tesori immensi e unici.La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana".

"Credo che reperti come questi, e ho fatto i miei complimenti agli archeologi che ci stanno lavorando, esprimono meglio di ogni altra parola, di ogni altro concetto l'unicum della cultura di un Paese, di una Nazione come l'Italia. L'ho detto più volte, l'Italia può godere di una stratificazione di epoche e di grandi civiltà che si sono succedute nella penisola. E queste sono testimonianze che ci restituiscono il senso immanente di tutto ciò, la spiritualità. Tutto questo andrà valorizzato, armonizzato e potrà rappresentare un' ulteriore occasione per la crescita spirituale della nostra cultura, ma anche dell'industria culturale del nostro Paese. Davvero complimenti a chi ha creduto in questi progetti, a chi ha riportato questi reperti conservati così bene e che testimoniano - mi dicono gli esperti - un'epoca importante di transazione dal mondo etrusco a quello romano. Panta rei, tutto scorre: il divenire della nostra cultura".